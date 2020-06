Ha a sztárvilágból kell választani egy tökéletes házasságot, akkor szinte egyből az énekesnő és zeneszerző kapcsolata jut eszünkbe. A művészkörökben a tartós házasság ritkán jellemző. Ám őket nézve két kiegyensúlyozott, boldog embert látunk. Akik nem mellesleg 21 éve házasok! Gratulálunk!

„Ma 21 éve, hogy hét év után úgy döntöttünk, örökre összekötjük az életünket! Akkoriban költöztünk be a házunkba. Mivel azóta is itt élünk, jó érzés ilyenkor körbenézni és szinte felelevenednek a jelenetek, ahogy akkor készülődtünk. Az egész délelőtt szakadó esőt a ceremónia kezdetére csodaszép napsütés váltotta fel. Az égiek is velünk voltak azon a gyönyörű napon, amit azóta sem felejtünk. Életünk legjobb döntése volt" - olvasható Szandi bejegyzésében.