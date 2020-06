Raminak és Máténak két esküvője is volt: a polgárin összesen négyen voltak, az ezt követő bulin viszont a családjuk többi tagja és a barátaik is velük ünnepeltek.

"Terveztünk egy templomi szertartást is, de a sok szervezés és a házfelújítás miatt végül úgy döntöttünk, hogy azt majd később, belátható időn belül tartjuk meg, Szigligeten, egy olyan dombtetőn álló kis kápolnában, amely mindkettőnk szívéhez közel áll."

A színésznő nagyon boldog, hogy Máté ennyire beilleszkedett a családjukba, és nagyon élvezi a nagy összejöveteleket. Rami azt is elmesélte, hogyan alakult édesapja és Máté kapcsolata.

"Nagyon szereti, hiszen ugyan kétszeresen is lányos apuka, de mindig is szeretett volna egy fiút. Persze az elején, amikor egyszer csak ott volt ez a kézilabdás srác, aki még fiatalabb is nálam, aggódott és féltett ettől a kapcsolattól. Sokszor kérdezgette tőlem, hogy komolyan gondoljuk-e. Akkor még nem is sejtette, hogy Máté öt hónap múlva megkéri majd a kezem, ráadásul a hagyományokhoz híven először édesapámtól kért engedélyt. Azt hiszem, azóta apu úgy kezeli, mint a saját fiát. Ha hazamegyünk, akkor már anyu sem az én kedvenc ebédemmel vár minket."

Ramóna már a karantén előtt úgy döntött, hogy hetente maximum három napot dolgozik, a többit pedig a családjával tölti. A karantén alatt is rengeteg időt töltöttek együtt, de most, hogy véget ért, már kezd visszaállni minden a régi kerékvágásba. Az összezártság megtanította őket arra, hogy mindenkinek szüksége van egy kis saját térre, és bár voltak viták, még inkább összekovácsolódtak.

"Az első egy hónap valóságos Kánaán volt. Reggel együtt ébredni, reggelizni, Noéval játszani, együtt tölteni az időt a kertben, ebédet főzni. Otthon voltunk, csak mi hárman. Minőségi idő volt minden perce, amit együtt töltöttünk..."

Ramiék nagyon szerencsések, ugyanis a nagymamák személyében van segítségük, és bár imádnak Noéval lenni, igyekeznek kettesben is időt tölteni.

"Szeretünk Noéval együtt lenni, de akkor Mátéval – teljesen érthető módon – nem tudunk egymásra koncentrálni. Ha eltelnek hetek úgy, hogy nem voltunk kettesben, akár csupán pár órára vagy egy vacsora erejéig, akkor már érezni is a távolodást a kapcsolatunkban, így mi tudatosan randizunk. Vagy a nyálunkat csorgatva alszunk 18 órát!"

-fogalmazott Rami, akit kisfia születése megtanított arra, hogy időt kell szentelni a fontos dolgokra, és azokkal lenni, akik fontosak.

"A vírus alaposan átírt mindent, de továbbra is nagyon szeretnénk bővíteni a családunkat. Ebbe beletartozik egy kistesó Noénak, aztán majd remélem, egy kutya is. De ember tervez, Isten végez."