Elhunyt az ország kertésze, Bálint gazda, azonban a közösségi oldalait továbbra is lehet majd látogatni.

Bálint gazdának közel félmillió követője van a hivatalos Facebook-oldalán, ahol hasznos kertészeti tanácsokat olvashattak a követői. Úgy tűnik, hogy valaki továbbviszi az oldal üzemeltetését, így a jövőben is olvashatóak lesznek praktikus kertészeti tippek az oldalon.

"100 évre elegendő emberi kedvességet, tudást és a természet szeretetét hagyta ránk. Mi tanultunk tőle és most feladatunk, hogy megőrizzük, továbbadjuk, amit kaptunk. Ő is így akarná."