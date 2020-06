Tolvai Reni csütörtök késő este Budapesten, a Paulay Ede utca környékén vesztette el a telefonját. Most a nyilvánosság segítségét kéri, hogy megtalálja.

"A telefonom szinte mindig a kezemben van, úgy mint másnak is, a memóriájában tárolok szinte mindent, ami a munkámhoz szükséges, és persze a magánéletem pillanatait is. Nagy veszteség ér, ha nem kerül elő a készülék, hiszen számomra fontos adatok, ki nem adott dalok, új zenék tervei és prezse privát fotók is vannak rajta, melyeket nem szeretnék, ha idegenek nézegetnének.

Mivel a telefont leblokkoltattam, az utca emberének gyakorlatilag egy halott telefon ez, nem hinném, hogy pont egy hacker találta meg, de azért addig nem leszek teljesen nyugodt, amíg elő nem kerül. Ha valaki látja, boldog lennék, ha eljuttatná hozzám!" - idézi Renit a Bors.