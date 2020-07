„Négy hónappal ezelőtt készült ez a fotó. Aki nem hisz a képnek, azt szívesen látom vasárnaponként a budapesti Szimpla piacon, ott szoktunk összejönni hetente egyszer a barátnőimmel. Ott meg lehet nézni engem élőben is. Nem foglalkozom egyébként azokkal, akik kritizálnak" - kezdte a Borsnak Gór Nagy Mária.

„Talán ennek a hozzáállásnak is köszönhetem, hogy jól érzem magam a bőrömben, és ez a külsőmön is nyomot hagy. Nem szorongok, nem akarok megfelelni senkinek. Persze tenni is kell azért, hogy így nézzek ki. Én gyerekkorom óta teszek. Mindig is sportoltam, többek között tornász voltam. Aztán a színművészeti idején megalapítottuk a Művész Sportklubot, a Hajós Alfréd uszodában a mai napig saját öltözőnk van, bérletünk, egy héten háromszor úszunk. Emellett sokat gyalogolok, tízezer lépés fölött vagyok naponta" – magyarázta a színésznő.

A képet ITT tudod megtekinteni!