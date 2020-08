Zimány Lindától már megszokhattuk, hogy kifogástalan alakkal pózol a kamerának, de azt mi sem gondoltuk, hogy még ezt is felül tudja múlni.

Zimány Linda, aki amellett, hogy gyönyörű modell, műsorvezető, jelenleg ügyvédbojtárként tevékenykedik. Jövőbeli tervei között az is szerepel, hogy eddig megszerzett tudását celebek jogi védelmére fordítsa.

A gyönyörű modell, műsorvezető Zimány Linda nagyon sokat foglalkozik a külsejével, aminek meg is van az eredménye és a rajongók legnagyobb örömére testének alakulásáról mindig be is számol a közösségi oldalain. Elképesztően lefogyott és átformálta magát az egykori Britney hasonmás.