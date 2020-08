Egy pihe-puha fehér nyuszi, aki imád túrázni, imádja a hegyeket és a hegyvidéki levegőt? Igen, jól olvastátok. Walter 7 éves nyuszi, aki Amerikában él a családjával. Sok időt nem igazán tölt otthon, mivel nagyon szeret túrázni, a friss hegyi levegőn mindent végigszaglászni.

Walter aktívan jelen van a közösségi médiában is, Instagram-oldalát már több, mint 11 ezren követik, ezen felül Youtube-on is megtalálható, ahol rengeteg videóval kápráztatja el a nézőit. A videókon kívül az oldalán számtalan fotót oszt meg utazásairól, illetve tanácsokkal is ellátja követőit, hogy milyen kirándulóhelyeket érdemes a bakancslistára felvenniük. Elképesztően cuki fotókat láthatunk az egyáltalán nem unalmas életet élő nyúlról, aki amellett, hogy nagyon szép, egy igazi egyéniség is.

A galéria megtekintéséhez kattints a képre.