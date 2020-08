Bár Kardos Eszternek az ősz közeledtével egyre több a teendője, ő is kihasználta a hét eleji jó időt, és lámás matracával vetette be magát házuk medencéjébe. A gyönyörű színésznő közösségi oldalán is megmutatta a strandolás közben készült fotókat, és többen is azt ecsetelték, milyen szívesen cserélnének a felfújható lámával.