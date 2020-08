A műsorvezető élete mondhatni fenekestül felfordult mióta megérkezett az új családtag, Andris. Tokár Tomi elárulta, a feleségével való kapcsolata is megváltozott azóta.

Két hónapja született meg Tokár Tomi kisfia. A műsorvezető nagyon élvezi az apaságot, de nem tagadja, hogy vannak nehéz pillanatok is, hiszen teljesen megváltozott az életük.

Most minden szabadidejét otthon tölti párjával és kisfiával. Tomi a Story Magazinnak elárulta, Dórival való kapcsolata is más lett.

„Mivel többet vagyunk együtt, többet beszélgetünk. Együtt gondolkodunk, együtt próbáljuk megfejteni a kisbabánk viselkedését, egymásra vagyunk utalva, számítunk egymás fizikai és lelki segítségére, váltásban ringatunk és pelenkázunk" – árulta el a műsorvezető.

Tomi úgy érzi, még inkább összhangba kerültek feleségével, sokkal jobban egymásra hangolódtak. Ráadásul most döbbent rá, hogy mennyire erős nő, lenyűgözi a kitartása.