Dobó Ági nem is lehetne boldogabb, ugyanis férje, Csaba 10 év együttlét és 2 gyermek után megkérte a kezét. Áginak régóta dédelgetett álma volt, hogy a sok együtt töltött év után Csabival hivatalosan is összekössék az életüket, a legnagyobb örömére ez nemsokára meg is fog történni.

Ági nemrég Instagram oldalán tette közzé első hivatalos fotójukat jegyespárként, ami mellett egy hatalmas meglepetésről is beszámolt a követőinek:

"Az első jegyesfotónk! Ezzel egyidőben pedig YouTubeon megtaláljátok Csabi és a hugim @dobo_edit meglepetés VLOGJÁT, amit teljes TITOKBAN együtt terveztek, szerveztek, videóztak, aztán meg is vágták, hogy engem, és aztán Titeket is meglepjenek vele! Csabi hivatalosan kikért Anyukáméktól, kiválasztotta a tökéletes gyűrűt, megszervezték a "hogyant", és azt meg is valósították! 2020.07.10. az egyik legboldogabb nap az életünkben!

A videó linkjét a profilomon és storyban is megtaláljátok! Szeretnétek folytatást is, az esküvőszervezésről velünk?

Köszönöm az álomképeket @bognarbogi , a mindig tökéletes sminket @mariannkutasi" - írta boldogan a képe alá Ági.