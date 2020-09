Tátrai Tibor életében új időszak köszöntött be, végre nem kell kétévente kés alá feküdnie. A gitárművész évek óta küzd egy ritka genetikai betegséggel küzd, ami most a kezét támadta. Úgy tűnik a folytonos gyakorlás, a gitárszólók jót tesznek Tibi kezének, mivel jelenleg tünetmentes.

"Eddig kilenc alkalommal operáltak meg, de van egy örömhírem: Úgy fest, hogy a betegség is olyan, mint az ember, egyszerűen megöregszik és elfárad. Kétévenként jártam műttetni a kezemet, de most már biztosan nem kell. Talán már nincs kedve tovább rosszalkodni, kínozni engem" - mondta boldogan a zenész.

Tibor igyekezett a karantén időszakban is sokat gyakorolni.

"Pontosan olyan ember vagyok, mint mindenki más, így rám is hatással volt ez a néhány hónap. A feleségemmel nagyon komolyan betartottuk a szabályokat. A boltba sem jártunk el. Mivel egy nagyobb lakásban élünk, így volt lehetőségem mindennap sokat gyakorolni. Nekünk zenészeknek egyszerű dolgunk van. Ilyen helyzetben is gyakorolni kell. Aki szereti a hangszerét, az boldog ember, hisz ha egész nap nincs mit csinálnia, akkor is zenélhet" - mesélte Tibor a Borsnak.

A gitárművész nagyon örült a raktárkoncert lehetőségének, mivel így hosszú hónapok után végre koncertet adhatott a teljes Tátrai Banddel.