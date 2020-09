A közel 30 éves képen az énekesnő éppen a hangbeállást próbálja az egyik koncert előtt, miközben Nintendózik, hiszen akkoriban teljesen rá volt függve játékra. Szandi elképesztően csinosan festett ebben a forrónadrágban, amit akár most is felvehetne, hiszen 44 évesen is kirobbanó formában van.

Íme, a fotó:

„Ezen a fotón 16 éves vagyok és a nyári turnén készült, amikor összejöttem Csabival, Ő volt a gitáros. Akkora Nintendo fan voltam, hogy még a koncert előtti zenekari hangbeállás alatt sem tudtam leállni a játékkal" - írta a képhez.