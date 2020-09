Völgyi Zsuzsi kislánya, Glória 3 éves, idén kezdi az óvodát, de édesanyja elmondása alapján, sem ő, sem Glória nem igazán vágyik erre a váltásra.

Az énekesnő közösségi oldalán fejtette ki az ezzel kapcsolatos véleményét, érzéséseit. Bár elfogadja, de nehezen érti meg, miért kötelező 3 éves korban a kisgyermek leválása az édesanyáról.

"Ő az én kicsi babám, aki már 3 éves, és azóta is ugyanígy bújik hozzám alvás közben is.

Most jön az ovi, és én nem tudom felfogni, miért kötelező. Miért nem lehet velem, ha az én munkabeosztásom lehetővé teszi?A lelkem megszakad, hogy a "rendszer" kötelezi a leválást. Miközben egyikünk sem vágyik rá. Kiveszi a "rendszer" a karjaim közül az én kis csibémet... Nekem ez drámai!! - írta a közösségi oldalán Zsuzsi.