A 2020-as őszi divat is a vidám, színes kiegészítőkről szól, ezért érdemes figyelembe venni a legfrissebb trendeket. Most megmutatjuk, milyen kiegészítőket érdemes viselned idén ősszel, és melyek azok az alapdarabok, amikből még most érdemes beszerezned legalább egyet.

1. Kendők, sálakAmikor hidegre fordul az időjárás, előkerülnek a sálak és kendők. Ezek nem csak jól néznek ki, de nagyon praktikusak is, hiszen ki ne szeretne hűvös időben egy meleg, puha kendőbe vagy sálba burkolózni? Ha az idei trendeket nézzük, divatos a fekete-fehér, a bézs, a krém, a szürke, a barna, és a piros is. Választhatsz lepelszerűt, hosszút, rövidebbet, kötöttet, mintásat, és egyszínűt is. Ne ijedj meg az állatmintától sem, ugyanis ezek idén is divatosak: a párducmintás örök darab, ami egy egyszerű, fekete szetthez felvéve nagyon sokat dob a megjelenéseden.

2. HarisnyaA harisnya az utóbbi években óriási népszerűségnek örvend. Ez a ruhadarab joggal vívta ki magának az elismerést. Az őszi-téli szezonban nemcsak az egyszínű, sötétebb árnyalatú harisnyák számítanak trendinek, de az élénk színű, mintás, feliratos darabok is. Bátran kísérletezz a merészebb árnyalatokkal és mintákkal: nagyon trendi a pöttyös, az állatmintás, de ha inkább a visszafogott darabokat kedveled, a mindig divatos fekete mellé vásárolj egy karamell, vagy szürke árnyalatút is. A legjobb, ha a harisnya színe visszaköszön a ruhád mintázatában, vagy bármilyen kiegészítőddel.

3. KalapA kalap nemcsak trendi, de nagyon praktikus is, pláne, ha esik az eső, esetleg fúj a szél. Megvédi a hajadat a szélsőséges időjárástól, és emellett eszméletlenül csajos külsőt varázsol. Ma már rengeteg féle kalap megtalálható a boltok polcain, így a legfrissebb trend helyett azt tanácsoljuk, próbálgass fel jó pár darabot, és azt válaszd, ami a legjobban illik hozzád. Divatosak a szélesebb karimájú darabok, de ha olyat választasz, ami harmonizál a sáladdal, táskáddal, esetleg cipőddel, biztos a siker!

4. Hajpántok, hajkendőkA 2019-es ősz legnagyobb visszatérője a nagyméretű, plüss anyagból készült, bársonyhatású hajpánt, és az úgynevezett „padded headbands", azaz a párnázott hajpánt. Az idei ősz legdivatosabb hajas kiegészítői a metálosan csillogó, koronaszerű hajpántok, de akkor sem kell pánikolnod, ha a letisztult hajdíszeket szereted. Hódítanak az egyszínű, sötét árnyalatú hajpántok, de divatosak a köves, flitteres darabok is. Viseld bátran és magabiztosan ezeket a kiegészítőket!