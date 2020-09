Fenyő Miklós remekül tartja a lépést a fiatalabbakkal, ugyanis a koronavírus járvány óta ő is tudja, hogy a közönséggel nemcsak a koncerteken, de a virtuális térben is tudja tartani a kapcsolatot.

"Fontos, hogy a rajongók mindig velünk legyenek, az ismerős arcok a koncerteken, vagy a tömegből felszűrődő lelkes hangok mind megerősítenek bennünket abban, hogy van miért, van kiért csinálnunk azt, amit teszünk" – mondta a Borsnak Fenyő, aki Facebook-és Instagram-oldalt is működtet, és bár nem ő posztol, tudja, mikor mi megy ki az oldalra.

"A vírus miatt most felértékelődött az internetes oldal fontossága, hiszen koncertek híján csak itt tudunk kapcsolatba lépni a rajongókkal, és fordítva. A karantént egyébként az első három hónapban viszonylag jól bírtam, néha ki is szökdöstem, de most megint muszáj lesz visszafognom magam. Jelenleg a fiatalok a veszélyeztetett korosztály, vagyis veszélyben vagyok – tette hozzá nevetve.