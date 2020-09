A 24 éves Nicholas Beanland egy buli után mászott rá egy lány ismerősére, akit álmában erőszakolt meg. Az egyetemista lány fájdalmakra ébredt, megpróbálta lelökni magáról Nicholast, de nem sikerült neki. A férfi másnap Facebook-üzenetben kért bocsánatot a megerőszakolt lánytól.

„Bocsánat a szerdaiért... nagyon szégyellem magam.." – írta Nicholas.

„Nem teheted be a péniszed másokba amíg alszanak... Ez nemi erőszak!" – válaszolta a lány, aki fel is jelentette a férfit. Nicholas egyelőre mindent tagad - írja a The Sun.