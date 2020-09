Minden lélegzetvétel fáj Kandász Andreának, a műsorvezető ugyanis komoly balesetet szenvedett. A sztár a kórházat is megjárta, az Instagramon számolt be rajongóinak a történtekről.

Kandász Andrea maga is beismeri, hogy nem volt éppen okos dolog sötétben felmosni a meredek lépcsőházat. A műsorvezető óvatlan volt, és megcsúszott, aminek következtében hatalmasat esett. Kórházba vitték a baleset után, ahol ellátták, de még most is fájdalmas számára minden lélegzetvétel.

„Komolyan, kínomban már csak nevetni tudok magamon (persze, ha tudnék, és nem fájna minden lélegzetvétel). Eltűntem pár napja, pedig éppen arra készültem, hogy a balatoni élményeinket megosztom veletek. Nem marad el, csak csúszik. Ez a kép még ott készült. Máshol 'kirándultam' végül az utóbbi 24 órában. Például a balesetin. Holnap élőben beszámolok, és a tanácsaitokra is szükségem van, hogy minél előbb regenerálódjak. Most csak egy kérdés! Van még olyan buggyantka rajtam kívül, aki az éjszaka közepén, sötétben, mezítláb képes felmosni egy meredek lépcsőházat? Ölelés!" – írta Andi a posztjában, akit nem rég a TV2 stúdiójából kellett kórházba szállítani.