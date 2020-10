Kiskora óta imádja az állatokat és a természetet Horváth Éva, ezért számára mindig evidens volt, hogy állatorvos lesz. Gyerekként is több állatkán segített, galambot, sünt mentett, és sok házikedvenc vette körül.

Ám sajnos rájött, hogy álmai hivatásához a latin nyelv elengedhetetlen. Végül szüleivel inkább úgy döntöttek, olyan iskolába jár, ahol az érettségi mellé szakmát is kap. Így lett belőle mérlegképes könyvelő majd diplomás közgazdász. Pontosabban nem lett, mivel soha egy napot nem dolgozott ezekben a szakmákban.

Ma már nagyon bánja, hogy nem valósította meg nagy álmát.

„Ha lenne időm, ma már szívesen elvégezném a megfelelő iskolákat annak érdekében, hogy állatorvos lehessek. Az erre való felkészülés és a tanulás azonban teljes embert kíván, én pedig roppant elfoglalt vagyok" – mesélte Éva a Story Magazinnak.

Úgy érzi, kisfia, a modellkedés és a műsorvezetés mellett erre egyszerűen nem lenne ideje. Azért még mindig nem vetette el teljesen, talán majd ha Kristóf nagyobb lesz, belevág.

Nagyon boldog lenne, ha fia is hasonló hivatást választana, ha már ő nem tette.

„Szeretném az állatok gyógyítása, vagy talán egy ennél is komolyabb pálya felé, a globális környezetvédelem, és azon belül is az óceánok védelme felé terelni"