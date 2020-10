Détár Enikő a zsűrit és a nézőket is lenyűgözte a Dancing with the Stars parkettáján nyújtott teljesítményével. Ő a rangidős a TV2 műsorában, ez azonban a teljesítményén egyáltalán nem látszott. Párjával, Baranya Dáviddal a Life.hu-nak elmondták, számukra mit jelent fellépni a műsorban, valamint mi az a dolog, amit Enci a táncával üzenni szeretne nőtársainak.