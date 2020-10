A Kosok remek formában lesznek, a kedélyállapotuk alapvetően emelkedett, bármibe is kezdjenek a hét második felében, sikerrel be is fejezhetik. A Bikák számára erőből, energiából, kitartásból folyamatosan lesz utánpótlás. Az Ikrek pénzügyei egy meglepően gyors fordulattal vesznek kedvező irányt. A Mérlegek előtt egy olyan kapu nyílik meg, melynek küszöbén vétek nem átlépni.

