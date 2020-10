Óriási hatással volt Gelencsér Timiék előadása Ördög Nórira, most az is elárulta, hogy miért adott nekik maximális pontszámot.

A Dancing with the Stars második adásában senki, a harmadikban pedig csak Ördög Nóri osztotta ki a maximális, 10 pontot. Nóri a Life.hu-nak elárulta, hogy miért volt olyan fontos számára, hogy Gelencsér Gelencsér Timiék táncát tökéletesre értékelje, de azt is megtudhatjuk, mi az, ami nagyon hiányzik neki a zsűrizés közben.