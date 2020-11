Nem csak civilek követnek el gyilkosságokat, előfordult már nem is egyszer, hogy hírességek oltották ki valaki életét. Ezt sokszor nehéz elképzelnünk olyanokról, akiknek úgy tűnik, hogy az élete csupa siker és csillogás. Volt, aki véletlenül okozott autóbalesetet, de olyan is, aki ittasan ült a volán mögé, és ez vezetett a tragédiához. Ám arra is akad példa, hogy egy sztár szándékosan, kegyetlenül meggyilkolt valakit...