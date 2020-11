A gránátalma talán nem az első gyümölcs, ami után a piacon nyúlunk, és nem is található meg feltétlenül napi szinten az ételeink között, sokan idegenkednek tőle. Mégis érdemes fontolóra venni a rendszeres fogyasztását, ugyanis nagyon egészséges és finom is.

Az egyik legerősebb antioxidáns

Bár a gránátalmáról régóta lehet tudni, hogy antioxidáns, a 2000-es években kutatásokkal ezt meg is erősítették, és arra jutottak, sokkal erősebb, mint azok az élelmiszerek (például a zöld tea, áfonya) amelyeket korábban ebbe a kategóriába soroltak. A gránátalma egyébként többféle antioxidánst is tartalmaz, az egyik ezek közül az ellagsav, ami jellemzően bogyós gyümölcsökben és magokban fordul még elő.

Az antioxidánsok egyrészt a daganatok kialakulásában felelős szabad gyökök ellen hatnak, másrészt segít bőrünk szépségének és feszességének a megőrzésében.

Vitaminbomba

A gránátalma B-, C-, E- és K- vitaminokat tartalmaz. A K-vitamin a véralvadást segíti, és nagyon fontos a D-vitamin hasznosulása szempontjából is, továbbá a máj méregtelenítő funkcióját is támogatja. A B-vitaminok közül leginkább folsav található benne, ami különösen kismamák számára elengetethetlen. A C- és E- vitaminokban is bővelkedik, amelyek köztudottan javítják az immunredszer működését, amire napjainkban a koronavírus-járvány ideje alatt nagy szükségünk van.

Az érrendszert is támogatja

Megelőzésként használható magas vérnyomás és érelmeszesedés ellen, csökkenti az LDL koleszterin szintjét a szervezetben, jó hatással van a bélrendszerre és az anyagcserére.

Diétában is kiváló

A gránátalma magjaiban 100 grammonként 105 kalóriát találunk, ami talán nem tűnik kevésnek. Összetett szénhidrátjai azonban támogatják a diétát, jól hasznosulnak a szervezetben. Mint a legtöbb gyümölcs, a gránátalma is nagyon kevés zsírt tartalmaz, 100 grammonként mindössze 0,5 grammot, a fehérjetartalma viszont a gyümölcsök között elég magasnak számít, magjait darabonként 1,5 gramm fehérjét tartalmaznak

Tudtad? A gránátalma a háborús években használt kézigránátról kapta a nevét, mert a terméshéj a kiszáradás miatt, hónapokkal az érés után hirtelen felreped, robbanásszerűen szórva szét a magokat. Már az ókorban is ismerték, és a Biblia is többször említi a gránátalmát. Az ókori egyiptomiak a jólét szimbólumának tartották, a görögök halotti gyümölcsként tekintettek rá. A belsejében lévő rengeteg magnak köszönhetően termékenységi jelképként is számon tartják.

Az egészségre gyakorolt hatásai mellett a gránátalma a szépségápolásban is kiemelkedő szerephez jut.

Hidratálja a száraz bőrt

A gránátalma elfogyasztva is javítja a hidratációt, a bőrgyógyászat-kozmetológia külsődlegesen, gránátalmaolaj használatát javasolja, ez ugyanis elősegíti a legfelső bőrréteg regenerációját.

Csökkenti az aknés gyulladást

Pattanás a bőrünkön akkor alakul ki, amikor a bőr faggyúmirigyei baktériummal fertőződnek. Ennek megtörténtekor a szervezet fehérvérsejteket küld az érintett területre, és gyulladást idéz elő. A gránátalma antioxidánsai segítenek a gyulladás csökkentésében, ezért is érdemes azoknak fogyasztaniuk, akik hajlamosak az aknéra.

A gránátalmától sokan a pucolása miatt ódzkodnak. Mutatjuk a legegyszerűbb módját!