Tilla Tóth Andi produkciója után közölte a nézőkkel, hogy most jönnek Curtis fellépése, mivel azonban a rapper nem jelent meg az élő műsorban, biztos, hogy nem is juthat tovább. Nem tudja, hogy jövő héten találkoznak-e vele, de az biztos, hogy így nem juthat tovább. A Sztárban sztár döntősei tehát: Tóth Andi, Vastag Csaba és Szabó Ádám. Jövő héten ők versenyeznek egymással. Tilla azt is elárulta, hogy aki a mai műsorban első helyen végez, az valamennyi plusz ponttal kezdhezi a jövő heti döntőt.

Üzent Curtisnek is, mindössze annyit mondott: "Szeretünk, szeretünk." Aztán hozzátette, hogy majd biztosan kiderül minden.