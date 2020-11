Kabát Peti a Life TV Összezárva Hajdú Péterrel című műsorában mesélt arról, hogy anno 18 évesen egy házibuliban csapattársaival együtt feküdt le egy lánnyal, aki szerelmes volt az egyik fiúba, ezért ment bele az orgiába.

Ábel Anita teljesen felháborodott ezen a történeten, és azon, hogy Kabát semmiféle szégyenérzetet nem mutatott, amikor a történetet mesélte. A műsorvezető szerint nem egyszerű fiatalkori ballépés, amikor egy fiatal lány lelki világát valószínűleg egy életre tönkretették.

Ábel Anita ezért úgy döntött, többet nem hajlandó Kabáttal együtt szerepelni, pedig a #Bochkor című műsornak rendszeresen voltak a vendégei.

Kabát Peti a Bors megkeresésére csak annyit reagált: „Kit érdekel?"

A közösségi oldalán már korábban kifejtette erről a véleményét:

„Mindenkinek van múltja, én sosem titkoltam a sajátomat. 25 éve történt, amikor 18 éves voltam, ez már 2012-ben is megjelent az önéletrajzi könyvemben is. A hibáimból igyekszem tanulni, hogy ne kövessem el újra azokat, és jobb ember lehessek. Mindig is tiszteltem a nőket, és mindig is tisztelni fogom. Akiknek csalódást okoztam, azoktól elnézést kérek."

És hogy mi lesz azután Bochkor Gábor műsorában?

„Sem Péter cselekedetét, sem Anita reakcióját nem szeretném kommentálni. A televíziózás világában mindig is megszokott jelenség volt, hogy vannak emberek, akik jobban működnek egymással, míg mások nem. A szerkesztők pedig ezt figyelembe veszik" – árulta el a Borsnak Wisinger János a #Bochkor producere.