Exkluzív interjút adott a Life.hu-nak Amerika újdonsült fiúibandája, a Why Don't We. Ők lesznek az MTV EMA felvezető műsorának főszereplői. Most pedig elárulták miként viselkednek a rajongóik, milyen a közös munka egy ekkora zenekarban, de azt is elmesélték, hogy a koronavírus-járvány következtében kialakult online fellépéseknek is megvannak az előnyei.