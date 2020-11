Mint ahogy arról írtunk, sajnálatos módon Majka is elkapta a koronavírust. A rapper kórházban van , az orvosok hétfőn bent tartották, miután kiderült, kisebb elváltozások találhatóak a tüdején. Most Tilla után , Ganxsta Zolee üzent neki.

Majka az egyik barátjával ment be a kórházba, hogy megvizsgálják a tüdejét. A barátját hazaengedték, de a rappernél láttak egy kis gyulladást. Az orvosok nem engedték haza, oxigént kap és azóta is figyelik, valamint a párja, Hajni is elkapta a vírust.

Emellett a rapper mindennap beszámol állapotáról a YouTube-csatornáján:

Kicsit be vagyok rekedve, mert tolnom kell ezt az oxigénes cuccot" – mondta Majka tegnapi videójában, majd elmagyarázta, ez azért szükséges, hogy ha a tüdő rossz állapotban van, ezzel rásegítenek.

Ganxsta Zolee pedig hűen önmagához, a sajátos stílusában igyekezett lelket önteni a kórházban lévő barátjába:

„Peti, ne sz*rakodj! Tessék összeszedni magad és meggyógyulni, mert rengeteget kell még fifáznunk. Nincs idő betegeskedésre, szeretünk és várunk vissza"