1990. szeptember 19-én Nápolyban játszott egymás ellen Újpest és Napoli BEK csapata. Azon a mérkőzésen a lilák hátvédje, Huszárik László kapta meg Maradona őrzését.

A Blikknek László felelevenített, hogy milyen volt egymás ellen játszani az elhunyt legendával.

"Kemény futballistának tartottam magam, soha nem ijedtem meg senkitől és semmitől, de Diegóra én is vigyáztam. Csakúgy, mint a bírók és mindenki a futball világában. Kiismerhetetlenül cselezett, ha tudtam is, mit csinál a következő pillanatban, képtelen voltam megakadályozni. Olyan robbanékony és követhetetlen volt a mozgása, hogy a világ legjobb védői is tehetetlenek voltak vele szemben" - mesélte lelkesen Huszárik.

A meccs után Maradonának köszönhetően egy ereklyével tért haza az Újpest hátvédje.

"A mérkőzés után közülünk mindenki Maradona mezére vadászott, de ő azt mondta, no, no, ez a trikó engem illet, mert én harcoltam vele. Így aztán az öltözőfolyosón nekem adta azt a gyönyörű világoskék szerelést" - mondta László.