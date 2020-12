A 2020-as évben az Omega három legendás, meghatározó tagja is elhunyt. A legendás zenekar néhány hét leforgása alatt vesztette el Nemes Lászlót, a zenekar fénytechnikusát, Benkő Lászlót és Mihály Tamást, így joggal merül fel a kérdés, mi lesz az Omegával, hogyan folytatódik a zenekar pályafutása.

Trunkos András, az együttes menedzsere így nyilatkozott az Omega jövőjével kapcsolatban.

„Aki bármi biztosat mond a jövővel kapcsolatban, az hazudik. Senki sem tudja, mit hoz a holnap és a holnapután. Sajnos, mi sem.Szeretnénk, hogy az Omega létezzen, bármennyire is borzalmas és szinte feldolgozhatatlan az a helyzet, amibe most kerültünk. De a zenekar él, a rajongók pedig azt akarják, szinte követelik, hogy a legenda folytatódjon. Jelen pillanatban csak arról tudok beszámolni, amit mi magunk között már megbeszéltünk. Ha a vírushelyzet, ha ez az átkozott járvány engedi, akkor az Omega jövőre országos turnéra indul, de ezt most senki ne úgy képzelje el, ahogy korábban, amikor még együtt voltunk valamennyien. Ez az úgynevezett turné... de ne is ezt a szót használjuk inkább, hiszen templomkoncertekről van, vagy lehet szó, számunkra és – úgy gondolom – a rajongóink számára is egyértelműen a megemlékezésről szól majd. Ott a templomok különleges környezetében, hangulatában szeretnénk méltóképpen emléket állítani a zenekar elhunyt tagjainak, Laux Józsefnek, Somló Tamásnak, Benkő Lacinak és Mihály Tamásnak. Természetesen a templomon belül nem lesz show-műsor, hogyan is lehetne.

Halkan, a hely szellemének megfelelően játszik majd az együttes, és persze, a legendás számok mellett a legutolsó lemez, a Testamentum dalai szólnak majd, sajnos, nagyon is aktuális formában. Ami pedig a tagokat, a zenészeket illeti, már eddig is voltak mellettünk, mögöttünk háttérmuzsikusok. Benkő Lacit, Mihály Tomit pótolni nem lehet, de például Földi Albert majd megszólaltatja a billentyűs hangszereket, mintegy mementóként. Ha a Teremtő és a sors is úgy akarja, az Omega 2022-ben a 60. évfordulója tiszteletére adhat majd igazi koncertet..."

