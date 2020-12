A méhpempő nem csak a hormonokra, hanem az idegekre is jó hatással van. B komplex tartalmával segít kiegyenlíteni a női szervezet hormonváltozásait minden életszakaszban, és erősíti az immunrendszert is. A mostani pandémiás időszakban nem csak emitatt érdemes használni: segíthet abban is, hogy a napi stresszt könnyebben feldolgozzuk.