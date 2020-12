A hideg, téli időszakban nincs is jobb dolog egy forró bögre teánál, ami amellett, hogy nagyon finom még az egészségre is nagyon jó hatással van. Az egészségmegőrzés szempontjából a gyömbér egy nagyon fontos és értékes növény, ami tea formájában is fogyasztható. Rengeteg jótékony hatással rendelkezik, most összeszedtük, miért érdemes beépíteni a mindennapokba ezt az Ázsiában őshonos növényt.

A gyömbér egyike azoknak a növényeknek, amelyek sokféleképpen felhasználhatók. Tehetünk belőle levesekbe, különféle húsételekbe, süteményekbe vagy akár teába is. Mindemellett pedig akár szárított formában, akár őrölve, akár frissen használjuk, garantáltan kifejti a jótékony hatását.

A gyömbértea rengeteg egészségügyi panaszra, különféle betegségek megelőzésére kiváló megoldás lehet. Több kutatás eredménye is megerősítette, hogy a gyömbér rendszeres fogyasztása segít a szívbetegségek megelőzésében, csökkentheti a koleszterin szintet, illetve vérnyomáscsökkentő hatása is van.

A gyömbértea fogyasztása 12 hét alatt képes csökkenteni a cukorbetegséggel kapcsolatos betegségek kialakulását, emellett rákmegelőző hatásáról is híres, az emésztőrendszeri, a hasnyálmirigy-, a máj- és a vastagbélrák megelőzésében rendkívül eredményesnek bizonyul.

Gyomorpanaszok ellen

Legtöbben gyomornyugtató és emésztést segítő és javító hatásairól ismerik, mivel ez a növény segíti a puffadás megelőzését, megszabadít a felgyülemlett gázoktól és ellazítja a bélrendszer izmait. Hasmenés esetén is kiváló megoldásként szolgál. Ha az étkezések után elfogyasztunk egy kevés gyömbért, az emésztésünk biztosan meg fogja hálálni.

Immunerősítő

A gyömbér az immunrendszerünket is felerősíti, valamint képes megvédeni a különféle kórokozóktól, baktériumoktól, ezáltal sokkal ellenállóbbak leszünk a betegségekkel szemben. Ha azt érezzük, hogy egy kicsit meghűltünk vagy lappang bennünk valamiféle betegség, érdemes elkortyolgatni egy forró gyömbérteát. Izzasztó hatása miatt könnyebben megszabadulunk a baktériumoktól és a láznak, akár a köhögésnek is búcsút inthetünk. A gyömbérteát inhalálásra is érdemes használni, ami segít feloldani a letapadt váladékot.

Gyulladáscsökkentő

A különféle ízületi gyulladásokra, fájdalmakra is orvosság lehet a gyömbér nemcsak tea formájában, hanem olajként is, amivel a problémás területet érdemes megmasszírozni.

Ugyancsak jó megoldás lehet menstruációs görcsök, fájdalmak ellen. Ha a PMS során gyakran tapasztalunk hasi panaszokat, érdemes az adott napokon gyömbérteát fogyasztani, ahogyan fent is leírtuk, a has környékét gyömbérolajjal bekenni, vagy ha nagyon erősek a tünetek, gyömbértartalmú étrend-kiegészítőt szedni.

Plusz kilók ellen

Akik küzdenek a plusz kilókkal, mindenképpen építsék be az étrendjükbe a gyömbérteát, ami testsúly megőrzésében is közrejátszik. Aki rendszeresen iszik gyömbérteát, arról számol be, hogy csökkenti az étvágyat és képes szabályozni azt.

Gyömbértea elkészítése friss gyömbérből

A tea elkészítéséhez szükségünk lesz 2-3 dl vízre, egy szelet friss gyömbérre és az ízesítés miatt mézre. Először hámozzuk meg a gyömbért és reszeljük le, majd öntsük le forró vízzel. 8-12 percig hagyjuk állni, majd szűrjük le és ízlés szerint ízesítsük egy kevés mézzel.