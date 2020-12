Az egészséges és változatos táplálkozás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Erre akkor is oda kell figyelnünk, ha éppen fogyni vágyunk. Ilyenkor is elengedhetetlen a szükséges tápanyagok bevitele, tudatosan oda kell figyelnünk arra, hogy ne legyen egyoldalú az étkezésünk. Az azonban sokszor okoz problémát, hogy mit is ehetünk akkor, ha a kilók leadása a cél. Sokan előszeretettel választják a tojást egy-egy étkezésre, mivel gyorsan elkészíthető, ráadásul egészséges és ízletes is. Habár volt idő, amikor az egészségre gyakorolt hatásai vitatottak voltak, ma már megegyezhetünk abban, hogy a tojás nem ördögtől való, nincs rossz hatással a koleszterinre, és még a napi fogyasztása sem okoz semmilyen problémát. Ám, mint oly sok alapanyagra, erre is igaz, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen módon készítjük el, ha el akarjuk kerülni, hogy plusz és felesleges kalóriákat vigyünk be a szervezetünkbe, akkor az alábbiakra mindenképpen oda kell figyelnünk.



Miért érdemes fogyasztanunk?A fehérjékben gazdag tojás nélkülözhetetlen része az egészséges étrendnek, emellett optimális arányban tartalmaz telített- és telítetlen zsírsavakat. Azok, akik fogyni szeretnének, csak jót tesznek a testükkel, ha a tojást a mindennapi életük részévé teszik, hiszen számos más vitamint is tartalmaz. Arról, hogy miért is érdemes rendszeresen fogyasztani, itt írtunk bővebben. Most nézzük, hogyan nem szabad elkészíteni, ha a fogyás a célunk.

Tojássárgája mellőzéseAzok, akik fogyni szeretnének, hajlamosak a tojássárgáját mellőzni, és csak a fehérjéből készítenek rántottát vagy omlettet. Ez azonban nagy hiba. Azon túl, hogy pazarlás, a tojássárgája egyáltalán nem egészségtelen. Gazdag élelmi rostokban, B-12-vitaminban, A- és E-vitaminban, cinkben, nátriumban, káliumban, vasban, magnéziumban, kalciumban és még sok másban, vagyis a diétázók számára kifejezetten fontos és hasznos tápanyagokat tartalmaz.



Rossz olaj kiválasztásaA tojás azért is jó, mert nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni. Ha olyan formáját választjuk, amihez zsiradék kell, akkor igyekezzünk kókuszolajat használni. A vaj ugyan sokkal ízletesebb, de több kalóriát tartalmaz, ezért annak, aki diétázik, és rendszeresen fogyasztja valamilyen formában a tojást, nem a legjobb választás. Ha pedig nagyon szigorúak vagyunk önmagunkhoz, akkor egyáltalán nem sütjük olajban a tojást, hanem főzve vagy buggyantva készítjük el, így pedig biztos, hogy kiiktatunk minden felesleges kalóriát.



TúlkészítésHabár sokan szeretik úgy a tükörtojást, hogy erősen megpörkölődött az alja, a diéta idején mégsem érdemes túlsütni. A hőkezelés emészthetőbbé teszi az ételt, de ha túlságosan megfőzzük vagy megsütjük, akkor akár a tápanyagok, például az antioxidánsok és a vitaminok mennyiségét is csökkenthetjük. Ettől persze nem lesz hizlalóbb, de fontos, hogy megőrizzük a tojásban lévő hasznos anyagokat.