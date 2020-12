A futás és a gyaloglás két olyan mozgásforma, amelyet a fogyni vágyók előszeretettel választanak. Egyrészt ezek a legkönnyebben elérhető edzések mindenki számára, ráadásul tudjuk, hogy nagyon hatásosak is, habár abban nincs egyetértés, hogy melyik a leginkább hasznos az eredmény elérése érdekében. Az biztos, hogy mindkettő fokozza az anyagcserét, javítja a szív- és érrendszeri egészséget, erősíti az izmokat, egyéb egészségügyi előnyök mellett.

Azt kijelenthetjük, hogy mindkettő számos egészségügyi előnnyel jár. A kardió köztudottan segít a fogyásban, növeli az állóképességet, az immunitást és a krónikus betegségek kialakulásának esélyét is csökkenti. A futás és a gyaloglás, a legtöbb mozgáshoz hasonlóan a mentális egészségünk megőrzésében is segít, csökkenti a szorongást és a depressziót. Tehát abban mindenképpen megegyezhetünk, hogy bármelyiket is választjuk, mindenképpen jót teszünk a testünkkel és a lelkünkkel is. Ha mégis választani szeretnénk a kettő között, akkor nézzük az összes különbséget, amit tudnunk kell, hogy a megfelelő mozgást űzhessük.

A gyaloglás kevésbé hatásosA gyaloglás kevésbé intenzív formája a testmozgásnak, mint a futás, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne hasznos. Tanulmányok kimutatták, hogy az egészségünkre nézve több szempontból is előnyös lehet, ráadásul ha rendszeresen űzzük, akkor bizony a fogyásban is segít, legalábbis egy bizonyos pontig. Ami viszont biztos, hogy kevésbé megterhelő az ízületeknek, jót tesz a szívünknek, kordában tartja a mentális egészségünket, csökkenti az elhízás, a cukorbetegség és a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. Gyors eredményt azonban nem tudunk vele elérni.

A sétával kisebb a sérülés veszélyeMivel a gyaloglás, vagy a gyorsabb séta nem olyan magas intenzitású, a sérülések is elenyészőbbek. A futás ezzel szemben jóval megterhelőbb, főleg városi környezetben, ha nem futópályán, hanem betonon, járdán űzzük, és rendszeresen, szinte elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb probléma lépjen fel. Azoknak, akiknek már volt sérülésük, vagy gyengébbek az ízületi, mindenképpen érdemes inkább a gyaloglást választani.



Több kalóriát éget a futásEgyértelmű, hogy sokkal több kalóriát lehet elégetni futással, vagyis akinek egy cél lebeg a szeme előtt, az, hogy gyorsabban több kilótól szabaduljon meg, annak érdemes a futást (is) választani. Ehhez azonban kitartónak kell lenni, főleg, ha kezdő az ember, ugyanis nem biztos, hogy sokáig fenn tudja tartani a futáshoz szükséges sebességet. Ezért aztán érdemes a futást, bármilyen rövid is legyen eleinte, hosszabb, intenzívebb sétával levezetni.

Melyik a jobb?Összességében elmondhatjuk, hogy bármelyiket is választjuk, a legfontosabb, hogy türelmesek és kitartóak legyünk. Az lebegjen a szemünk előtt, hogy a testünk és lelkünk egészségének mindkettővel jót teszünk. A futással valóban gyorsabban érhetjük el a fogyást, de azoknak, akik még csak most kezdenek rendszeres testmozgásba, jobbat tesz a gyors gyaloglás, ezzel az állóképességüket is eredményesen növelhetik, hogy később a futás is akadálytalan legyen.