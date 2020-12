Cseppet sem fukarkodik a tetoválásokkal Tina és Emilio, akik megismerkedésük óta mindenben egy húron pendülnek. Így a tetováltatásról is hasonlóan gondolkodnak és mivel kifejezetten szeretik őket, újabb és újabb szerzeményeket készíttetnek.

„Még nagyon friss a dolog, most a karomon lévő helyeket kezdtem el feltölteni. Így egy nagy mandala készült a jobb karomra. Nagyon szeretem ezeket a különleges motívumokat, már több, hasonló jellegű tetoválásom is" – mondta Tina, akinek férje egy nem kevésbé látványos varrással lett gazdagabb.

„'Csak Isten ítélhet meg!' ez a felirat került a mellkasomra angolul. Nem fájt, egy igazi hős voltam, nem úgy, mint Tina, aki a tetoválás készítése közben mindvégig sziszegett a fájdalomtól" – mondta nevetve Emilio, akinek felesége azonnal cáfolta a dolgot.

„Szó sincs róla, hogy sziszegtem volna, sőt, még el is aludtam közben! Emilio valóban hősiesen tűrte a fájdalmat. Ez önmagában is meglepő, úgy pedig igazi elismerést érdemel, hogy a mellkas az egyik legkényesebb, legfájdalmasabb pont tetováltatás szempontjából. Bár hangját nem igazán hallatta Emilio miközben készült a mű, mégis falfehérre volt sápadva! Szerintem alig várta, hogy végezzenek. Most viszont már büszkén meséli mindenkinek, hogy ezen is túl van, a végeredménynek pedig nagyon örül" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családomban Tina.