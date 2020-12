Felavatták a karácsonyfa mellett álló betlehemi jászlat is, amelynek kerek, oszlopszerű kerámiafiguráit a közép-olaszországi Abruzzo tartományban fekvő, fazekasságáról híres Castelli falu lakói készítették.

A 75 éves, héttonnás fenyőfát a dél-szlovéniai Kocevje melletti őserdőben vágták ki. A karácsonyfa felavatásán jelen volt Anze Logar szlovén külügyminiszter, aki emlékeztetett, hogy a Vatikán az elsők között ismerte el a függetlenségének 30. évfordulóját jövőre ünneplő Szlovéniát.

A karácsonyfát szalmából és faforgácsból készült hagyományos szlovén dekorációkkal díszítették fel.

A fenyőfát és a jászlat minden évben más-más vidék adományozza a pápának. Szlovénia már másodszor küldött karácsonyfát a pápának, először 1996-ban.

A Szent Péter téren álló óriásfenyőn kívül Szlovénia adományozott 42 kisebb luc- és jegenyefenyőt is a Vatikán belső termei és irodái számára is. A dekorációk 400 önkéntes munkái.A fenyőfák mellett a szlovénok küldtek hagyományos szlovén ínyencségeket is, amelyeket a római hajléktalanok közt osztanak szét, összhangban Ferenc pápa hitvallásával - írta a STA szlovén hírügynökség. A karácsonyfa és a jászol január 10-ig díszíti a Szent Péter teret - adta hírül az MTI.