Ha eddig nem tudtad kitalálni, hogy egyes rokonoknak és barátoknak mit adj karácsonyra, akkor bizony kezdesz nagy bajban lenni, hiszen már csak pár napod maradt, hogy megejtsd a beszerzőkörutadat. Még sincs ötleted? Akkor görgess gyorsan az illető csillagjegyéhez és nézd meg, hogy az asztrológia szerint minek örülne nagy valószínűséggel.



Kos

A Kos szereti a zajt, az izgalmakat, sőt a veszélyt, ugyanakkor irtózik az unalomtól és a túlzott békétől. Minden olyan dolog neki való, amely hordoz magában némi kihívást, így biztosan örülne valamilyen aktív kikapcsolódásnak, például, ha befizetnéd egy paintball körre vagy egy hétvégi kalandtúrára. A csúcsminőségű kütyük, ruhák és különféle státuszszibólumok is szóba jöhetnek, hiszen a Kosokat erős ego hajtja.



Bika

A Bika lassú, megfontolt, megbízható, aki szeret a kényelmet és a jólétet, a luxust és a minőségi dolgokat, így érdemes neki olyan ajándékot választani, amely értékálló, különleges és a maga kategóriájában drága. Ez lehet egy jó minőségű csokoládé, egy selyemből készült ruhadarab vagy egy értékes karóra.



Ikrek

Az Ikrek egy igazi kettős személyiség. Egyrészről elbűvölő, míg másrészről mogorva és keserű. Mivel nagyon kommunikatív, így imád mindent olyan dolgot, amelynek köze van a beszédhez vagy az íráshoz. Jó ajándék lehet a számára egy érdekes könyv, színházjegy, de a különféle modern kommunikációs eszközök is lázba hozzák.



Rák

A Rák a legérzelmesebb jegy az összes közül, alaptulajdonsága a gondoskodás, gondolatai és tettei középpontjában pedig mindig a család áll. Mivel imádja az otthonát - a családi élet színterét -, a múlttal kapcsolatos dolgokat – hiszen a család is visszanyúlik az időben – ezért számára minden kedves, amely ehhez a témakörhöz kapcsolódik. A Ráknak adhatunk fényképalbumot, családi relikviákat (a nagyi ékszerét), antikvitásokat, lakberendezéssel kapcsolatos dolgokat, de a filmmúzeumba is elvihetjük.

Oroszlán

Az Oroszlán nemes szívű, szerelmes az életbe, ugyanakkor uralkodó természetű, hiú és állandóan pózol. Imádja, ha imádják, él-hal a jó ételekért, italokért és szeret shoppingolni. Minden olyan ajándék neki való, amely feltűnő, különleges és fényűző, így jöhet bármi, ami drága és luxus, legyen szó egy VIP jegyről vagy valamilyen felsőkategóriás ékszerről, de egy róla készült, remekül sikerült – értékes keretbe foglalt - fotónak is biztosan örülne.



Szűz

A Szűz igazán csendes és zárkózott természetű, ennek ellenére valahogy képes mindig mindent az irányítása alatt tartani. Szereti, ha minden a helyén van, becsületes, ám sokszor munkamániás. Mivel igencsak hadilábon áll a piszokkal és a rendetlenséggel, így biztosan boldoggá tenné valamilyen csúcstechnológiás takarítógép, irodai rendszerez, de egy exkluzív fürdőszettel – különleges szappan, illóolajok, balzsamok – is levehető a lábáról.



Mérleg

A Mérleg a zodiákus legkiegyensúlyozottabb jegye, ugyanakkor szélsőséges és habozó típus is. Szereti a harmóniát, a békét, általában igen jó diplomata. Az ízlése is kiváló ezért soha ne vegyünk a Mérlegnek olcsó, giccses vagy otromba ajándékot. Egy elegáns éttermi vacsora, egy jó bor, finom ékszer azonban biztosan megdobogtatja a szívét.



Skorpió

A Skorpió karizmatikus, kifürkészhetetlen, okos és titokzatos. Imádja a hatalmat, szívesen játszik a tűzzel, mégis érzékeny és sebezhető – bár utóbbiakat jól titkolja. Szereti a rejtélyes dolgokat és nem riad vissza a tabuk döntögetésétől sem, így jó ajándék lehet a számára egy kalandregény, egy megosztó festmény, de kedveli a bőrből készült holmikat és az érdekes fehérneműket is.



Nyilas

A Nyilas társaságkedvelő, harsány és mindig lelkes. Odavan az új emberekért, új dolgokért és úgy általában az újdonságokért, ezért nagyon szeret utazni, de a szerencsejátékokhoz is különösen vonzódik. Ajándékként tehát szóba jöhet bármi, ami utazással kapcsolatos, legyen az egy kirándulás, egy wellness hétvége vagy egy tengerparti nyaralás, de egy jó – szerencsén alapuló - társasjátékkal sem nagyon lőhetünk mellé.



Bak

A Bak hagyománytisztelő, okos, céltudatos és irányító természetű. Mivel számára fontos a teljesítmény és a minőség, ezért érdemes értékálló, ugyanakkor hasznos ajándékokat adni neki. Egy klasszikus ékszer, ritka bor vagy valamilyen nemes anyagból készült kiegészítő jó választás lehet a jegy szülöttei számára.



Vízöntő

A Vízöntő nyughatatlan, hóbortos, lázadó és makacs. Szereti a káoszt, a technológiát és az előremutató divatot, de kirázza a hideg mindentől, ami megszokott, unalmas és az előírásoknak megfelelő. Az előzőekből fakadóan soha ne adjunk neki szokványos ajándékot, törekedjünk mindig arra, hogy valami „más"-t kapjon, például valami új okoskütyüt, egy most megjelent sci-fi regényt vagy egy forradalmi arcápoló terméket.



Halak

A Halak bizonytalan, irracionális, szerény és intuitív. Szeret mindent, ami romantikus, misztikus és nagyon közel áll hozzá a művészet világa. Számára jó ajándék lehet egy színházi előadásra, koncertre vagy kiállításra szóló jegy, de egy romantikus regény, egy verseskötet, egy finom illatgyertya vagy egy pezsgős vacsora is nagy örömet okozhat neki.