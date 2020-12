Brenda Fricker az 1992-ben bemutatott Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban galambos hölgyeként roppant be a köztudatba. A most 75 éves Fricker utoljára öt évvel ezelőtt szerepelt képernyőn egy sorozatban.

Nemrég egy rádiós műsorban árulta el, hogy otthon, magányosan tölti a karácsonyt. A kutyája társaságában, besötétített otthonban, a telefonját kikapcsolja nézi majd a tévét és így próbálja átvészelni az ünnepeket - írja a ladbible.com.

Brenda elmondása szerint a karácsony nem is annyira, inkább a szilveszteri magány az, ami a legjobban megviseli, de ettől függetlenül jól érzi magát a mindennapokban.