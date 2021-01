Sokan törekszenek arra, hogy az új évben tényleg új évet kezdjenek, vagyis változtassanak az életmódjukon, hogy leadják a felesleges kilókat. A kezdeti lelkesedés sikerélmény nélkül azonban nem tart ki sokáig, pedig a plusz kilók leadása kétségtelenül jót tesz az egészségnek. Azt mindenki tudja, hogy az elhízás milyen komoly veszélyekkel jár, kialakulhat magas vérnyomás, cukorbetegség, szívbetegség, és sok egyéb egészségi probléma, amelyeknek valószínűségét csökkenthetjük, ha megszabadulunk a feleslegtől. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a súlyvesztéssel kapcsolatos tévhitekkel, amik akár szabotálhatják is az életmódváltás sikerességét.



A sikeresség pedig csak az okos döntésekről szól, bár sok erőfeszítést és kitartást is igényel, valamint azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy hosszú folyamat. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy minden ember más, vagyis amelyik módszer működik egyiknél, nem biztos, hogy az jó a másiknak is. Bátran kísérletezzünk, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy sok tévhit is kering a fogyásról, amelyekkel ideje leszámolni. Ezek azok.



Csak egy területre koncentrálszA legtöbben a hasukat szeretnék lapossá tenni, vagy éppen a megereszkedett karokat próbálják feszessé tenni, ezért csak arra a területre koncentrálnak, ahol a legproblémásabbnak gondolják a helyzetet. A mozgásnál azonban a legjobb módszer, ha az egész testre koncentrálunk, és minden területet megmozgatunk. A változatos, minden izmot megmozgató edzés az, amely eredményes lehet.



Minimalizáljuk a kalóriátAbban az esetben, ha a napi szükségletnél eddig jóval több kalóriát vittünk be a szervezetünkbe, akkor igen, jó kezdtet a kalóriák csökkentése. Ha viszont eddig sem ettünk többet a kelleténél, akkor az a szomorú igazság, hogy nem a kalóriákon kell változtatnunk, hanem azon, hogy mit eszünk. Bár egyetlen tápanyagforrást sem érdemes teljesen elhagyni, köztudott, hogy a szénhidrátokra épülő étrend nem a legjobb választás. Persze ahogy minden szervezet más, úgy az is változik, milyen arányban érdemes a tápanyagokat elfogyasztanunk, de általánosságban elmondható, hogy a szénhidrátok csökkentése biztosan jót tesz. Teljesen elhagyni azonban nem érdemes, ha megfosztjuk testünket az összes kalóriától és makrotápanyagtól, az több kárt okoz, mint hasznot.



Hanyagoljuk a zsírokatMint ahogy nem ellenségünk minden kalória, minden zsír sem veszélyezteti a fogyókúránkat. Az egészséges zsírok jót tesznek az agyunknak, a bőrünknek, jóllakottságot okoznak és ezzel elősegítik a kilók leadását is. Az olyan ételek, mint a dió, a vaj, a magvak, az avokádó és a halak olyan zsírokat tartalmaznak, amelyek hasznosak, ezen ételek fogyasztása után kevésbé leszünk éhesek és segítenek a fogyásban, de természetesen fontos, hogy tartsuk a mértéket.



Ne a súlycsökkentő tablettákban lássuk a megoldástHabár a különböző étrend-kiegészítők hasznosak lehetnek, a súlycsökkentő tabletták helyett a mozgás és az egészséges étkezés az, ami biztosan tartós eredményt hoz. Fontos, hogy tudatosítsuk, az életmódváltás bizony egy életre szól, vagyis olyan étrendet kell kialakítanunk, amit szívesen fogyasztunk, és olyan mozgásformát kell találnunk, amit élvezünk is. Az életmódváltás, és az ezzel járó fogyás az akaraterőről szól.