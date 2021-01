Dr. Karikó Katalin számára nem csak a szakmai élet, hanem a magánélet is örömökkel, sikerekkel teli, ugyanis nemrég kiderült, hogy a híres biokémikus nemsokára nagymama lesz.

Mint ahogy azt tudjuk, a Szegeden végzett Katalin felfedezése alapján készült több koronavírus elleni vakcina is, többek között a Pfizer-BionTech oltóanyaga is, így nem kizárt, hogy olyan magas kitüntetést fog kapni, mint a Nobel-díj. Ám nem ez a legnagyobb öröm a feltaláló életében, hanem az, hogy hamarosan bővül a család.

Lánya, Francia Zsuzsanna ősszel mondta ki a boldogító igent az olimpiai bajnok evezősnek, Ryan Amosnak. Azóta pedig már az is kiderült, hogy hamarosan szülők lesznek. Az örömhírt már az Instagramon is megosztották a követőikkel, ugyanis egy olyan fotót posztoltak, ahol a karácsonyfa alatt egy babaágy látható, nemrég pedig arról is posztolt, hogy kisfiút hord a szíve alatt - írja a Ripost.