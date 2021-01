32 évesen Anthony Loffredo sokkal inkább hasonlít egy szörnyen félelmetes földönkívülire, mint egykori sármos önmagára. Az elmúlt években hihetetlen beavatkozásokon esett át, már a beszéd is nehezére esik neki.

Anthony Loffredo korábban biztonsági őrként dolgozott, majd rádöbbent, hogy nem ilyen unalmas és hétköznapi életre vágyik. Eldöntötte, hogy ideje nagy részét a saját testének átalakításával tölti majd.

Először tetoválásokat gyűjtött a teste különböző részeire, majd később az egész testét beborították, beleértve a szemgolyóját is, aztán durvább beavatkozásokra is sort kerített. A legmegdöbbentőbb az volt, amikor leműtette a felső ajkát és az orrát, ami a normális beszédben is nagyon akadályozza - írja Mirror.

Anthony azonban egyelőre nem elégedett azzal, amit lát, további terveget szövöget. A legújabb az, hogy teljesen megszabadul a bőrétől, és fémmel helyettesíti azt.

"Szeretek az ijesztő alakok bőrébe bújni. Főleg éjszaka szeretek letelepedni valahol az utcán és eljátszani a szerepet. Ez olyan szórakoztató" - vallotta be a férfi.