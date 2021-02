Farsangkor nagy divatja van a beöltözésnek, az arc elmaszkírozásának. Mutatunk néhány elegáns és extravagáns ötletet, amikkel garantáltan a családi, vagy szűk baráti farsangi ünneplések sztárjai lehetünk.

Csillogás minden mennyiségben

A strassz kövekkel díszített arcfestés a kifinomult és elegáns jelmezekhez, báli ruhákhoz illik leginkább. Készítsünk egy csodaszép és feltűnő alkalmi sminket, használjunk csillámport, jó sokat, majd ragasszunk az arcunk különböző pontjaira színes vagy egyszínű strassz köveket. (Figyelem! Kizárólag arcra használható ragasztót használjunk!)

A strasszokat úgy helyezzük fel az arcunkra, mintha azok egy szép, csillogó maszkot formálnának meg. Minél több strassz ragasztunk fel az arcunkra szorosan egymás mellé, annál maszkosabb hatást érhetünk el.

Velencei maszkok

A velencei karnevál a világ egyik leghíresebb mulatsága, ahol emberek tömegével öltenek maszkokat és jelmezeket. Ezt megidézve mi is választhatunk hasonló megoldásokat. Készen is kaphatóak ezek a kézzel festett, egész arcot eltakaró maszkok, de otthon is készíthetünk magunknak kartonból hasonlóakat. Ehhez egy sablonra, csillogó és színes festékekre van szükségünk, valamint használhatunk strasszokat és különböző anyagokat is, amikkel feldobhatjuk a maszkunkat. A még feltűnőbb megjelenés érekében ragasszunk hosszú, színes tollakat is a maszk homlokra illeszkedő részséhez.

Csipkecsodák

A csipke maszkok hihetetlen megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek. Készen is kaphatóak ezek a kiegészítők, ám mi magunk is elkészíthetjük őket. Ehhez egy kis kézügyességre, ollóra, valamint különféle, tetszőleges színű csipkére van szükségünk. Nem árt egy sablont készíteni kartonból, amit az arcunkhoz igazítva tökéletesíthetünk. Ha kész a megfelelő sablon, egyszerűen csak vágjuk körül a csipkét, majd két oldalán selyem szalaggal fűzzük át, hogy egyszerűen az arcunkra tudjuk kötni.

Formázhatunk szemet vagy akár egész arcot eltakaró csipkecsodákat is. A fekete és a piros idén is hódítanak!

Arcfestés

Különféle maszkokat készíthetünk arcfestékek segítségével. Nagyon divatos manapság a szexi őzike arcfestés, a macska smink, a vámpír, valamint a dögös halálfejes, halott menyasszonyos motívumok is.

Ehhez a megoldáshoz kiváló kézügyességre vagy külső segítségre van szükségünk. Válasszuk ki a számunkra tetsző mintát, majd szerezzük be a megfelelő színű arcfestékeket és már neki is láthatunk az arcunk maszkolásához.

Gyerekek farsangja

Nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is imádják a farsangi beöltözős összejöveteleket. Náluk leginkább az állatos és a rajzfilmhősös arcfestésnek van nagy divatja. A cica, a maci, vagy egy-egy gyermekfilm hősei mind-mind tökéletes választásnak bizonyulhatnak az idei farsangi szezonban is.

Figyelem! A gyerekek arcbőre sokkal érzékenyebb a felnőttekénél, így számukra külön arcfesték kapható.

Akár a szülők is elkészíthetik a gyerekek sminkjét némi kézügyesség és egy fotó segítségével, amit egyszerűen csak lemásolhatunk.

