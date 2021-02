Ha szépségápolásról és arcápolásról van szó, akkor mindenki az arcbőrére gondol elsősorban. Az arcunk az a terület, amelyre a szépségápolás terén a legtöbb időt, pénzt és energiát fordítjuk. Kenjük megfelelően hidratált krémekkel, ápoljuk pakolással, szérumokkal. Kevesen vannak, akik az arcuk mellett a nyakukra is kellőképpen odafigyelnek, pedig a testünk ezen területe is rendkívül fontos. Sőt, a nyak az a rész, ahol a legelőször jelenhetnek meg az öregedés első jelei.

Sajnos kevés nő erősíti azok táborát, akik a reggeli és esti arcápolási rutinjuk alkalmával az arcuk mellett a nyakukat is gondosan tisztítják, megszabadítják a szennyeződésektől, majd szérummal, hidratáló krémekkel regenerálják és táplálják azt. A nyak és a dekoltázs elhanyagolása az arcbőrünkre is kihat, ráadásul a vékony bőrréteg miatt sokkal hamarabb meglátszik rajta bármi, mint a testünk, arcunk egyéb területein.

A nyak roppant érzékeny terület, sajnos nagyon hamar öregszik, aminek két oka van: az egyik, amit már említettünk, hogy nagyon vékony itt a bőr, ami általában száraz, mivel itt kevesebb a faggyúmirigy, mint a testünk egyéb területein, így nincs, ami újrazsírozná a bőrt. A másik ok, hogy

a nyak állandó mozgásban van, a bőr folyamatosan meggyűrődik, ez különösen probléma az okos eszközök megjelenése óta, amióta az emberek az idejük nagy részét lehajtott fejjel töltik, ami által a nyak többször van gyűrött helyzetben, mint egyenes tartásban.

A nők hajlamosak a nyakukra nem figyelni és általában akkor kapnak észbe, amikor már két-három csíkkal, mélyebb árkokkal gazdagodott ezen területük. Ebben a szakaszban is lehet tenni a probléma ellen, de nem árt elsősorban a megelőzésre koncentrálni.

Az odafigyelést körülbelül 25 éves kor körül érdemes elkezdeni, amikor a kollagén évente fokozatosan kezd lebomlani, aminek következtében a nyak is veszít rugalmasságából és feszességéből.

Azért, hogy minél tovább megőrizzük nyakunk szépségét és hidratáltságát, érdemes néhány szépségápolási tanácsot megfogadnunk. Az első és legfontosabb a rendszeres hidratálás és masszázs. Van arra lehetőség, hogy külön nyakra és dekoltázsra kifejlesztett krémeket és szérumokat használjunk, de aki nem szeretne erre külön beruházni, az nyugodtan használhatja ezekre a területekre azokat a termékeket, amelyekkel az arcát is ápolja. Ezen felül ajánlott szőlőmagolajjal is ápolni a nyakunkat, ez nagyon jót tesz a száraz bőrnek.

Ami nagyon fontos, hogy a nyaki részt mindig lentről felfele kell bekenni és masszírozni is, ez a vérkeringésre is szuper hatással van. A pakolások is nagyon jót tesznek a sokszor kiszáradt, dehidratált nyaknak, itt sem kell külön nyakra szánt pakolást beszereznünk, elegendő az arcpakolást a nyak és a dekoltázs területére is felvinni.

Ami nem a szépségápoláshoz tartozik, de nagyon sokat tehetünk vele a nyaki ráncok, redők eltüntetéséhez az az, ha figyelünk a testtartásunkra. Lehetőleg mindig húzzuk ki magunkat és emeljük fel a fejünket. Amennyiben sokat ülünk számítógép, laptop előtt, ügyeljünk arra, hogy a monitor úgy legyen előttünk elhelyezve, hogy ne kelljen lefelé tartani a fejünket.