Megdöbbentő fotó látott napvilágot The Weekndről.

Az idei Super Bowl Half Time Showjának sztárja2010-ben robbant be a köztudatba. 11 évvel ezelőtt számos dalt töltött fel a YouTube-ra "The Weeknd" becenév alatt, és onnantól nem volt megállás. Az etiópiai származású kanadai énekes Grammy-díjat is nyert.

A TMZ most megmutatta, mennyit változott az énekes az elmúlt 8 év alatt, az átalakulás pedig valósággal döbbenetes. Jól látszik, hogy az énekes orra keskenyebb lett, a fülei is máshogy állnak, de szemöldökével és szájával is történt valami. A bal oldali kép 2013-as, a mellette lévő pedig idei.