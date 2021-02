Hegyes Berci, a Dancing with stars egyik kedvenc táncosa eltűnt egy időre rajongói szeme elől. Közösségi oldalán végre elmeséli követőinek, mi történt.

A népszerű táncos Instagram oldalán tett közzé egy videót, melyben elmeséli követőinek, hogy hibát követett el. Hidegben ment el futni barátjával és annak ellenére, hogy sálat és futómaszkot is használt, nagyon megfázott és durva torokgyulladása lett.

Oldalát rögtön el is lepték a vicces kommentek, melyek arra utaltak, esetleg máshol kellene futnia:

"Dominikára kell menni futni..."

"Menj Dominikára Timihez futni :)" - írták a rajongók.

Gelencsér Timi és Hegyes Berci a Dancing with the stars kedvenc párosa volt és sokan meggyanúsították őket azzal, hogy a műsoron kívül is egy párt alkotnak. Timi, aki nemrég őszintén beszélt érzéseiről, épp Dominikán vezet műsort, így nem csoda, hogy a követők oda küldik Bercit futni.