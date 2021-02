Kanye West megpróbálta eladni azokat az ékszereket, melyeket feleségének Kim Kardashiannek vásárolt, mielőtt a nő benyújtotta volna a válókeresetet. A rappert nagyon megviselik a történtek és nem akar emlékezni a múltra, ezért is próbált megszabadulni az értékes ékszerektől. A barátok szerint ez az a pont, amikor Kanye is rájött, hogy vége. Bár ő szeretett volna együtt maradni feleségével, Kim hajthatatlan - írja a The Sun.

"Kanye nemrégiben azt mondta:" Nem akarok többé a Kardashian kánhoz tartozni", de még mindig nagyon szereti Kimet" - mondta egy forrás.

Kim Kardashian pénteken adta be a válókeresetet, melyben négy gyermekük közös jogi és fizikai felügyeletét kéri. A válás igazából tavaly júliusa óta folyik, de Kim próbálta még helyrehozni a kapcsolatukat, sajnos eredménytelenül. A terv az volt, hogy a gyerekek és az üzlet miatt együtt maradnak, de nem a konvencionális értelemben. Végül a sok feszültség és a rapper bipoláris zavara miatt a valóságsztár nem bírta tovább és pontot tett a kapcsolatuk végére.