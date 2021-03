A befelé fordulás, a zúgó elméd elcsendesítése a mostani világhelyzetben talán még fontosabb, mint korábban bármikor. Erre több lehetőséged is van, ám az imagináció ezekből egy kevésbé ismert, de az egyik leghasznosabb ilyen jellegű elmélyedés.

Sokan a jógát használják arra, hogy levezessék a stresszt. Ez nem csupán egy mozgásforma, az elme tisztításában is nagy szerepet játszik. A hosszú távú hatásairól korábban már írtunk részletesen, de annyit elárulok, hogy a szerotonin termelődés növelésének egyik legtermészetesebb módja, aminek köszönhetően a szorongás és a depresszió enyhíthető. Továbbá energiával is feltölt, és segíti az itt és most érzésének megélését.

A meditációt sokan a jógához kapcsolják, nem is alaptalanul, de meditálni jóga nélkül is lehet. Egyfajta szellemi gyakorlat, melynek során a test teljesen ellazul, az elme pedig befelé figyelve gyógyít, nyugtat. Közben nincsenek vezetett gondolatok, célja a valódi elmélyülés önmagunkban.

A hipnózis ezzel szemben egy szuggesztiós eljárás, méghozzá a legintenzívebb. Hipnózis során másfajta tudatállapotba, mondhatni a tudatalattiba kerülünk. A legtöbb esetben egy hipnotizőr vezeti az ilyen foglalkozásokat, aki nem csupán segít, de véd is minket, hiszen ebben az állapotban nagyon sebezhetőek vagyunk.

A hipnoterápia során a lélek – bizonyos esetekben a testi- vagy szenvedélybetegségek - gyógyítása a cél. Segíthet a depresszió, a stressz és az önértékelés terén is, de feloldhat eltemetett traumákból adódó panaszokat is.

Nem kell azonban feltétlenül szakemberhez fordulni, hiszen önhipnózis is létezik. Ez nagyban hasonlít a meditációhoz, bár mélyebbre visz, de ez felszínes hipnózis lehet csupán, hiszen a tudat egy része a hipnotizőr feladatára összpontosít.

Az imagináció több mint a meditáció, de kevesebb, mint a hipnózis, ám úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezt a kettőt vegyíti.

Mivel egy vezetett, szuggesztív tudatállapotról, egyfajta képalkotási folyamatról beszélünk, az imagináció során nagy szerepet kap a képzelet. Megalkotunk egy saját benső valóságot, melyet épp úgy érzékelünk, mintha valódi lenne.

Érdemes első alkalommal szakember segítségét kérni, de a tiszta cél ismeretében egyedül is megpróbálkozhatunk vele.

„Ülj le, lazítsd el a testedet, hunyd le a szemedet és képzeld el..."

Erre használható, avagy az imagináció gyakorlati tudnivalói

Hirtelen jött, erős negatív állapot javítása - Düh, pánik, félelem esetén például kiválóan alkalmazható. Képzeld el az adott érzést és szabadulj meg tőle cselekvéssel. Például a szorongást úgy, mint egy, a tüdődben megülő sűrű füstöt, ami kilégzésnél fokozatosan távozik belőled. Játszhatsz a színekkel is. Mondjuk, hogy a harag körülötted egy vörös köd, amit a képzeleteddel átalakítasz először rózsaszínűvé, majd fehérré, végül pedig eloszlik.

Hosszabb ideig fennálló negatív állapot javítása – A depresszió, szorongás, stressz nagyon megnehezíti az életet, az ember csak egy biztos helyre vágyik, ahol végre fellélegezhet, feltöltődhet. Az imagináció első alkalmával meg kell alkotnod egy olyan helyet, ahol tökéletes biztonságot érzel. Képzeld el a legapróbb részleteit, majd kezd el érezni: a nap hőjét a bőrödön, a víz langyos érintését, a madarak csicsergését, a bőrfotel illatát... stb. A „menedék" mindenkinél más, és mindenkinek saját magának kell megalkotnia. Ezt nagyban segítheti egy vezető, aki kérdéseivel ösztönöz a teljes alkotásra. Miután elkészültél vele, időről-időre visszatérhetsz és feltöltődhetsz az ön-imagináció során.

Természetesen ezeken túl is számtalan dologra alkalmas, most csak pár példát mutattam meg, amit otthon is bátran kipróbálhatsz.

Minden agyban dől el, szoktuk hallani, ami az előző példákból láthatóan nem teljesen alaptalan. A meditatívszerű állapot elérésére nem mindenki képes azonnal. Ennek oka, hogy a fejünkben túl sok gondolat, probléma, feszültség gomolyog, ezeket pedig nehéz lecsillapítani, elengedni akár pár percre is. Nyugodt, csendes környezetre van hozzá szükség, és gyakorlásra. Nem szabad feladni, ha az első pár alkalommal nem sikerül.