Az Exatlon Hungary bájos riportere, Gelencsér Timi közösségi oldalán mutatta be a rajongóinak új táncpartnerét.

Gelencsér Timi és táncospárja, Hegyes Bertalan nyerték meg a Dancing with the Stars első évadát. Bár még csak alig néhány hónap telt el a verseny óta, úgy tűnik, Timi Dominikán megtalálta új táncpartnerét, aki miatt még Bercit is képes lenne lecserélni.

A gyönyörű riporter párja azonban nem más, mint egy delfin, akivel Timinek volt lehetősége együtt úszni és akinek köszönhetően, egy életre szóló élményben volt része.

"Dancing with the Dolphin

Csodálatos volt a delfinekkel úszni! Nem is lehet mihez hasonlítani azt az energiát ami bennük van! Erő, elegancia, és hatalmas cukiság faktor! Az biztos, hogy ez a nap nagyon hosszú időre feltöltött pozitív energiákkal!" - olvasható Timi bejegyzésében.