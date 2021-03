Az angol Melanie azonban teljes mértékben tud a modellel azonosulni.

"A koronavírus-járvány előtt három éve már nem mostam meg a saját hajamat. 3100 fontot költöttem fodrászra, úgyhogy a fodrászszalonok bezárása volt a legrosszabb rémálmom."

Melanie kicsi kora óta utálja a göndör haját:

"Emlékszem, hogy óvodában voltam, és megsimogattam az előttem álló lány haját. Olyan sima és selymes volt, hogy csak sárgultam az irigységtől."

Mielőtt rászokott volna arra, hogy fodrászszalonokban mosatja a haját, mindenféle terméket kipróbált a haján, de egyik sem működött. Ahogy Melanie öregedett, a helyzet csak súlyosbodott - míg barátai haja egyenesen és selymesen szárad, saját fürtjei hamar csomósodnak és rendezetlenül néznek ki - írja a The Sun.

Így 3 évvel ezelőtt, amikor kezdett jól keresni, úgy döntött, hogy hetente egyszer eljár a helyi fodrászhoz. Mindig is szeretett fodrászhoz járni, az volt az egyetlen alkalom, amikor elégedett volt a hajával. Annyira bejött neki a végeredmény, hogy aztán már hetente kétszer is eljárt, végül háromszor is. Az emberek végre megdícsérték a haja miatt, ő pedig jól érezte magát a bőrében és nem érdekelte, hogy mennyibe kerül.

A karanténnal azonban mindennek vége lett és Melanie magára maradt rakoncátlan fürtjeivel. A nő már alig várja, hogy újra nyissanak a szalonok, már le is foglalta az első időpontját.