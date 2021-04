Fecsó és szerelme, Bea valamivel több mint fél éve találkoztak, és a kapcsolatuk úgy tűnik, gyorsan halad előre annak ellenére, hogy azt állítják, nem sietnek. A lány máris bizonyította, hogy komolyan elhatározta magát a férfi mellett: magára tetováltatta Fecsó nevét.

"Szerelmesek vagyunk, élvezzük, ami most van köztünk, és nem sietünk. Na jó, talán én egy kicsit siettem, mert a karomra varrattam Fecsó nevét. Ő is megtette volna ezt a nevemmel, csak épp a járvány miatt bezártak a tetoválószalonok. De már kinyitottak, így indulhat is" - mesélte Bea a Story Magazinnak.