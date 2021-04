A Dancing with the Stars szerelmespárja Szabó-Sipos Viktória és Szabó Gábor február végén fogadtak örök hűséget egymásnak. A közösségi oldalra feltöltött fotók alapján a szerelmük tagadhatatlan és erősebb, mint valaha.

Szabó-Sipos Viktóriát és Szabó Gábort a Dancing with the Stars műsorában ismerte meg a közönség, akiket a műsor után is rengetegen követnek és szeretnek a közösségi oldalakon.

A pár idén februárban kelt egybe Pécsett, ahol romantikus és gyönyörű fotókkal örökítették meg életük legfontosabb napját.

A minap Viki egy szenvedélyesen és őrjítően szexi képet töltött fel az Instagram-oldalára, amelyen jól látszik, hogy izzik a levegő az újdonsült házasok között.

"Fontos, hogy megtaláljuk az életben a társunkat. Fontos, hogy szeressenek, és megbecsüljenek a jobb és a rosszabb napokon még inkább. Rengeteg szituációt hoz az élet, ezért fontos, hogy valaki melletted álljon és fogja a kezed: » Én itt vagyok nem lesz semmi baj, meg tudod csinálni! « Számomra ezek az igazán fontos dolgok az életben és minden nap hálát adok, hogy ilyen gondoskodó, támogató és megértő társra leltem melletted. Köszönöm, hogy vagy nekem. Néha ki kell mondani ezeket, hogy a párunk tudja mit is érzünk és mennyire fontos számunkra! Bennem ma ezek a gondolatok fogalmazódtak meg. Szuper hetet kívánok mindenkinek" - olvasható Viki bejegyzése.